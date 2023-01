Gerard Piqué, o ex-marido de Shakira, é acusado de ter traído nova namorada

O jogador Gerard Piqué aparentemente teve outro affair durante seu namoro com a ex-amante, Clara Chía

Recentemente, com o lançamento da última música da Shakira, o relacionamento da cantora e Gerard Piqué ficou nos trend topics, principalmente pelas indiretas e acusações de que ele teria traído a esposa com Clara Chía, uma modelo com quem assumiu um relacionamento sério após o divórcio. Porém, segundo a imprensa internacional, ele também foi infiel a nova namorada!

A música trouxe à tona muitos dos problemas do jogador e ainda cita a estudante, devido à exposição, Clara saiu do apartamento do Piqué e foi para a casa da família, ficar um tempo fora do mundo dos famosos. Porém, o que Clara não esperava era uma possível traição em seu relacionamento.

De acordo com Jordi Martin, um paparazzi que acompanha Shakira há anos, Piqué foi visto com outra garota durante o relacionamento com Clara Chía. Os dois comemoraram um ano de namoro em dezembro, 20 dias após o divórcio de Shakira e Piqué ser finalizado.

Nova amante?

A foto publicada por Jordi mostra a advogada Julia Puiggali e o paparazzi perguntou ao ex-jogador se ele a conhecia. Pouco tempo após ele apagou a publicação e a jovem fechou seu perfil do Instagram.

Segundo o site "Telecinco", Piqué já havia sido visto com Julia em uma balada no ano passado. Lá eles foram para um espaço "reservado" após conversarem. De acordo com outras fontes do portal, Piqué manda mensagens até hoje para a jovem, pedindo para que eles voltem a se falar.

O site ainda afirmou que Piqué negou a traição à Clara e pediu a jovem amante que não expusesse a situação para a mídia/ pessoas de seu ciclo social. Julia está sendo discreta nessa situação, ela trancou suas redes e não fez nenhum posicionamento sobre toda a situação

Jordi ainda expôs que Clara já não estava muito feliz devido às atitudes infantis do jogador, quanto a música de Shakira. Aparentemente, ela gostaria que o jogador não tivesse agido com provocações.