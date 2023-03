Flavia Pavanelli perde a paciência e rebate pergunta indiscreta de seguidor

Influenciadora digital Flavia Pavanelli se irrita com pergunta indelicada sobre sua vida amorosa e debocha: “O problema sou eu”

Flavia Pavanelli (25) abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram nesta sexta-feira, 31, mas não curtiu um questionamento sobre sua vida amorosa. Uma de suas seguidoras fez uma pergunta bastante indiscreta sobre seus últimos relacionamentos. A influenciadora digital perdeu a paciência e acabou partindo pro ataque.

"Porque você já namorou várias vezes e nunca se casou? O problema é você?", perguntou o seguidor. No ano passado, a influenciadora terminou o seu noivado com o empresário Júnior Mendonza, relação marcada por idas e vindas. Em seguida, ela se envolveu com o empresário Vitor Alves, mas o relacionamento também teve um ponto final recentemente.

Revoltada com a indelicadeza do questionamento, Flavia deu uma resposta atravessada “Deve ser, né?”, ela debochou na legenda do stories e continuou relembrando seu extenso histórico profissional: “Uma mulher de 25 anos, que tem 20 anos de carreira (sim, comecei como modelo aos 5 anos de idade)”, explicou.

A influenciadora ainda listou seu extenso currículo: “Atriz, empresária, que sabe o que quer, consolidada, que se sustenta há mais de 8 anos e não deve nada para ninguém... Vai ver o problema sou eu", Flavia debochou novamente da acusação inusitada e finalizou a resposta com um emoji suspirando.

Flavia Pavanelli rebate pergunta indiscreta - Reprodução/Instagram

Flávia Pavanelli lamenta excesso de procedimentos estéticos:

No início de março deste ano, Flávia Pavanelli deu uma entrevista ao Gshow e não escondeu o arrependimento com o excesso de procedimentos estéticos realizados. Até por isso, ela contou que está em um processo de retirada de algumas das intervenções, que começaram quando a influenciadora tinha apenas 16 anos.

"Parte da minha decisão de remover veio do público, mas a outra veio de eu olhar no espelho e falar para mim mesma: 'Ops…Perdi a mão'", Flavia abriu o coração e também revelou alguns de seus procedimentos estéticos.