Flávia Pavanelli lamenta excesso de procedimentos estéticos: "Perdi a mão”

Procedimentos estéticos no rosto causaram arrependimentos em Flávia Pavanelli

O mundo dos influenciadores digitais é marcado por uma busca inalcançável pela perfeição, tanto em atitudes quanto, principalmente, na beleza.

Uma das vítimas dessa cobrança é Flávia Pavanelli (25), que não esconde o arrependimento com o excesso de procedimentos estéticos realizados.

A influenciadora digital, que possui quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais, abriu o jogo e lamentou algumas das suas mudanças, em entrevista ao gshow.

Até por isso, ela está em um processo de retirada de alguns dos procedimentos, os que tinha no rosto foram desfeitos.

"Com uns 16, 17 [anos], eu comecei a fazer procedimentos e com 23 eu não estava me reconhecendo. Passei pela fase da gente querer mexer, fazer um milhão de coisas, e eu comecei a não me reconhecer mais. Isso foi muito ruim. Aí eu tirei a boca [remoção do botox] a primeira vez. Hoje eu tenho boca, mas é só um tiquinho de nada. Parte da minha decisão de remover veio do público, mas a outra veio de eu olhar no espelho e falar para mim mesma: 'Ops…Perdi a mão'", contou.

Além da reconexão consigo mesma, outros aspectos da sua vida também foram beneficiados. O excesso de procedimentos estéticos comprometia atividades simples, como falar.

“Voltar a me reconhecer foi muito bom. Eu nem sabia, mas me atrapalhava até pra falar, a minha dicção melhorou muito. Muitas coisas na minha vida melhoraram ao dar uma diminuída nessa questão de procedimento" relembrou.

Flávia Pavanelli expõe problemas com acne: "Passava pelo espelho de costas"

Flávia Pavanelli explicou o seu tratamento contra a acne. Ela revelou que começou a ter crises em 2017 e demorou anos para conseguir chegar ao resultado esperado, mas tudo voltou em 2022.

De acordo com a atriz de "As Aventuras de Poliana", os principais causadores de sua acne foram os hormônios e ovário policístico.

"Lembro como se fosse hoje que eu passava pelo espelho de costas porque não queria ver essa imagem", relatou.