Filha de Romário, Danielle Favatto divulga ultrassom 3D com rostinho de bebê

A influencer Danielle Favatto e Fabio Henrique estão esperando Duda, sua primeira filha

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 12h54

Danielle Favatto (25), filha do ex-jogador de futebol Romário (56), divulgou uma imagem surpreendente do rosto de sua filha, Duda, em um ultrassom 3D. A influencer está esperando a primeira filha com o jogador de futebol Fabio Henrique (25).

Na última quarta-feira, 19, ela divulgou um stories de um exame tecnológico que forma um ultrassom 3D e revelou aos seus seguidores a captura do rostinho da pequena Duda, que ainda não nasceu. Logo após a notícia, Danielle fez questão de fotografar sua herdeira e compartilhar em suas redes.

Ela não será a única neta de Romário. A outra filha dele, Monica Faria (33), também anunciou uma gravidez. E o filho dele, Romarinho (31), é pai de David (1).

Romário comemora gravidez da filha e revela sexo do bebê: ''Vovô mais uma vez''

O ex-jogador de futebol está muito alegre com a chegada de mais um membro da família! Em suas redes ele postou um clique beijando a barriga da filha com uma mensagem de carinho para a família: "Boooommm diiiiaaaaa! Vem mais uma netinha por aí e o Vovô tá firme kkkk, parabéns meu genro Fabio Henrique e a minha Princesa e Maravilhosa filha Dada Favatto. Que Papai do Céu traga muitas bençãos para vocês três"