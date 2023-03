Fabi Santina abre o coração sobre a perda do segundo filho: “Virou estrelinha"

A influenciadora Fabi Santina revelou que sofreu um aborto espontâneo na gestação do segundo filho

Fabi Santina (29), irmã da também influenciadora Niina Secrets (28), usou suas redes sociais para comunicar uma triste perda na manhã desta quarta-feira, 8. A blogueira revelou que estava a espera de seu segundo filho com o apresentador da CNN, Leandro Munhós (33), mas sofreu um aborto espontâneo e perdeu o bebê.

A influenciadora abriu o álbum de fotos da breve gestação e relatou a perda com um desabafo: “Sem dúvida essa é a postagem mais difícil que eu já fiz na minha vida. No último mês eu vivi uma montanha-russa de emoções”, Fabi iniciou o relato e falou sobre a felicidade que sentiu após a descoberta da segunda gestação.

No relato, ela também contou sobre a reação da primogênita, Giovana, ao saber que teria um irmãozinho: “Vivi a esperança, a fé, a força do acreditar, principalmente quando a Gigi começou a levantar minha blusa, falar neném e deitar e dormir na minha barriga toda noite, sem ninguém pedir ou ensinar”, escreveu.

Ela complementou com um forte relato sobre o aborto: “Vivi o pânico de no fundo saber o que estava acontecendo, mas não querer acreditar quando acordei com cólica e sangramento. E então, vivi a tristeza de saber que eu nunca conheceria esse neném, que partiu. Como eu disse pra Gigi, virou estrelinha”, Fabi desabafou.

Por fim, a influenciadora agradeceu o apoio da filha e do marido neste momento tão delicado e disse que está tirando um tempo para absorver as emoções que viveu nos últimos meses: “Sei que Deus sabe de tudo e foi como tinha que ser”, Fabi finalizou a publicação e recebeu o apoio de amigos e celebridades nos comentários.

