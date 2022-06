Esposa de Thammy Miranda anuncia podcast: ''Feliz demais com a novidade''

Andressa Ferreira anuncia nas redes que vai integrar o time do podcast PodEmprender

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 15h43

Nova fase! Andressa Ferreira (34) animou os internautas nesta quinta-feira, 16, ao revelar uma novidade.

A influenciadora digital, que está sempre conversando sobre assuntos diversos nas redes sociais, revelou que vai ter um podcast!

Em seu Instagram, ela publicou uma sequência de dois registros nos quais apareceu no estúdio da nova atração e contou um pouco sobre.

“É oficial! Terei um podcast! Vocês sabem o quanto amo me comunicar, aprender, ouvir novas histórias e me conectar com novas pessoas”, começou na legenda.

“Serei a nova integrante no PodEmprender, um podcast leve, divertido, onde você vai aprender muito sobre marketing, influenciadores, vendas, e muito mais. Feliz demais com essa novidade!”, admitiu a esposa de Thammy Miranda (39).

“Quais convidados vocês querem ver? Deixa aqui nos comentários!”, pediu ao final.

Os fãs ficaram felizes com a notícia da musa. “Uhu, que demais! Muito sucesso”, desejou uma. “Merece demais”, afirmou outra. “Orgulho”, comentou um terceiro. “Já quero todas as dicas”, pediu mais uma.

Confira os registros de Andressa Ferreira nos estúdios de seu novo podcast: