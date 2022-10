Eslô Marques surge com look anos 2000: "Vai quebrar a Internet com tanta beleza"

A ex-BBB Eslô Marques apareceu em um look muito estiloso e colorido na estética Y2K e seus fãs amaram

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 09h17

Eslô Marques (25) surgiu com um look muito diferente, mais uma vez! A ex-BBB sempre inova nos visuais e dessa vez, na última quarta-feira, 19, a escolha foi bem colorida para entrar no clima mais primaveril!

A produção tem uma estética mais anos 2000, a famosa escolheu um top regatinha com decote redondo e barra triangular, muito Y2K! Ela ainda combinou a peça com uma saia jeans cintura baixíssima com a barra desfiada. Nos pés, botas brancas de salto alto e bico fino até o joelho!

Eslovênia ainda apostou em acessórios diferentes: um chapéu bucket de pelúcia em azul marinho e uma bolsa de alça, quadradinha em tom rosa bebê.

Os seguidores amaram o look e encheram os comentários de elogios: "Linda gata demais", "Muito anos 2000 essa menina, linda!", "Você pegou toda beleza do mundo", "Vai quebrar a Internet com tanta beleza"

Eslô Marques relata perrengue ao tentar viajar para a Eslovênia: "Estou me tremendo"

Eslô postou em suas redes sociais sobre o perrengue que passou para conseguir viajar para a Eslovênia junto ao Lucas Bissoli (32), seu namorado.

A modelo quase não conseguiu embarcar por ter trazido sua carteira de trabalho no lugar do passaporte! Ansiosa para conhecer o pais que inspirou seu nome, ela compartilhou seu nervosismo com a situação: "E eu que trouxe minha carteira de trabalho pensando que era o passaporte e estou indo em casa voando agora". Após conseguir pegar o documento, postou uma foto comemorando.

Um pouco mais tarde ela finalmente anunciou ter conseguindo entrar no país: "Deu tudo certo! Cheguei. Estou me tremendo, mas pé com emoção. Primeira coisa que não pode faltar na bolsa: passaporte. Primeira viagem internacional e estou achando tudo maravilhoso. Estou nas nuvens."