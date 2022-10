Eslô Marques relata perrengue ao tentar viajar para a Eslovênia: "Estou me tremendo"

A ex-BBB Eslô Marques contou aos seguidores o perrengue que enfrentou ao tentar embarcar para a Eslovênia ao lado de Lucas Bissoli

Eslô Marques(25) usou as redes sociais para contar aos seguidores o perrengue que passou para conseguir viajar para a Eslovênia ao lado do namorado, Lucas Bissoli (32).

A ex-participante do BBB 22 estava bastante empolgada para conhecer o país que inspirou seu nome, no entanto, quase que ela não conseguiu embarcar, isso porque a modelo se confundiu e levou a carteira de trabalho no lugar do passaporte.

"E eu que trouxe minha carteira de trabalho pensando que era o passaporte e estou indo em casa voando agora", revelou ela, que após conseguir pegar o documento postou uma foto do documento e celebrou que iria conseguir viajar.

Mais tarde, Eslô voltou ao Instagram para contar aos fãs que chegou a Eslovênia. "Deu tudo certo! Cheguei. Estou me tremendo, mas pé com emoção. Primeira coisa que não pode faltar na bolsa: passaporte", brincou ela, que está viajando para fora do Brasil pela primeira vez. "Primeira viagem internacional e estou achando tudo maravilhoso. Estou nas nuvens."

Lucas Bissoli brinca com a namorada

Após 11 horas de voo, com conexão em Paris, na França, Eslô e Lucas desembarcaram na Eslovênia. Devido à longa viagem, a ex-sister dormiu a caminho do hotel, e o ex-BBB não perdeu a oportunidade de brincar com a situação. Bissoli filmou a amada dormindo no carro e não perdeu a piada. "Eslovênia dormindo na Eslovênia", disse ele na legenda da publicação.

