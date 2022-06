Em carta aberta, Sarah Poncio se declara para a mãe: "Tenho muito orgulho de você"

Sarah Poncio postou uma foto com a mãe, Simone Poncio, e se declarou para ela através de uma carta aberta

Sarah Poncio (24) escreveu uma carta aberta para a mãe, Simone Poncio, neste sábado, 4.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma foto em que aparece se maquiando ao lado da mãe e fez uma linda declaração.

"Carta aberta: achei nossa foto agora no meu rolo de câmera... vim aqui expressar tudo o que eu senti quando eu olhei a nossa foto! Minha melhor amiga para todos os momentos! Eu tenho muito orgulho de você... Além de ser mãe, também é conselheira e companheira", afirmou ela.

Sarah seguiu elogiando Simone na publicação. "Você me conhece melhor do que ninguém! Admiro sua força; saiba que eu estarei sempre com você, na tua simplicidade e nos teus gestos generosos. Aprendo todos os dias como ser uma boa mãe para os meus filhos! Te amo muito", completou.

Sarah defende a adoção

No dia 25 de Maio foi celebrado o Dia Nacional da Adoção. Sarah Poncio, que passou por esse processo para se tornar mãe de seu terceiro filho, decidiu homenagear a data tão importante. Em seu Instagram, ela publicou um vídeo no qual juntou várias fotos e gravações especiais de Josué (3) ao lado do resto da família e defendeu o processo, mesmo após ter perdido a guarda do menino.

