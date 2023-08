Viviane Araujo pega pesado no treino e exibe o corpo após cirurgia

Atriz Viviane Araujo, rainha de bateria do Salgueiro e Mancha Verde, compartilha detalhes da rotina de exercícios e chama atenção pelo corpão

Viviane Araújo iniciou a manhã desta quinta-feira, 10, cheia de disposição! Nas redes sociais, a atriz surgiu na academia e compartilhou com seus seguidores alguns detalhes de sua rotina de cuidados com o corpo!

Em vídeo publicado no Instagram, a artista, que é rainha de bateria do Salgueiro, escola de samba do Rio de Janeiro, há muitos anos, e também da Mancha Verde, de São Paulo, chamou atenção ao surgir ao lado de sua personal trainer, Carol Vaz, que também treina Jojo Todynho e Mel Maia.

Dois meses após fazer cirurgia de lipoaspiração, a famosa exibiu o resultado dos treinos pesados ao posar de legging e top. Além da lipo após o nascimento de seu primeiro filho, Joaquim, fruto do casamento com o empresário Guilherme Militão, Vivi também modificou as próteses de silicone.

Nos stories, ela apareceu treinando bastante as pernas e glúteos. "Bom dia, amores", disse ela a caminho da academia em um dos posts.

Recentemente, Vivi se jogou no samba em um evento na quadra da escola de samba Salgueiro, no Rio de Janeiro. Ela deu um show com a escolha do seu look para o evento. A musa apareceu com um macacão vermelho justíssimo ao corpo e destacou suas novas curvas. Há apenas dois meses, ela passou por uma cirurgia plástica que incluiu a abdominoplastia, lipoaspiração e a troca do silicone.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Treinadora Carol Vaz (@teamcarolvaz)

Viviane Araujo encanta ao celebrar 11 meses do filho

Viviane Araújo explodiu o fofuromêtro das redes sociais ao mostrar os detalhes da comemoração intimista do mesversário do filho, Joaquim. O menino, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão, completou 11 meses de vida no último domingo, 6.

No feed do Instagram, a atriz e dançarina postou uma sequência de cliques em que ela e o marido aparecem celebrando a vida do herdeiro, que está todo sorridente. Ele ganhou um bolo de chocolate escrito: "Joaquim 11 meses".