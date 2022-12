Toda produzida, Patrícia Poeta dá show de beleza na academia: ''Musa fitness''

Apresentadora Patrícia Poeta fez foto toda maquiada na academia e chamou a atenção

A apresentadora Patrícia Poeta (46) esbanjou beleza em mais um registro na academia. Nesta segunda-feira, 12, a jornalista foi treinar após um dia de trabalho e chamou a atenção ao surgir toda arrumada para o treino.

Ainda com a produção de cabelo e maquiagem do Encontro, a famosa colocou uma roupa de ginástica e foi se exercitar na academia de seu prédio.

"Vambora malhar!", escreveu Patrícia Poeta ao aparecer deslumbrante para queimar calorias vestindo um look fitness verde e fones de ouvido.

Nos comentários da publicação, os seguidores logo admiraram a apresentadora. "Musa fitness", falaram para ela. "Sempre muito gata", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Patrícia Poeta chamou a atenção com outro clique antes de malhar. Usando um look fitness preto, ela ostentou sua silhueta impecável.

Patrícia Poeta se renova na bela Fernando de Noronha

Quando o assunto é descanso, Patrícia Poeta só pensa em um destino: a paradisíaca Fernando de Noronha. Com praias de mar cristalino e cenários singulares, o arquipélago pernambucano é a escolha preferida da apresentadora. “Eu amo a natureza e, realmente, apesar do clichê, estar em contato com o meio ambiente é um momento especial, no qual recarrego as energias”, explica ela. “Noronha é um lugar mágico, com paisagens lindas e uma energia incrível. Saio da ilha revigorada, feliz, mais leve e pronta para encarar os nossos desafios diários”, completa a estrela, que atualmente comanda o matinal Encontro, na Globo, ao lado de Manoel Soares (43).

Com direito a muitos momentos de lazer, banhos de mar e contato direto com a natureza, Patrícia aproveitou a estadia com um roteiro perfeito. “Minha primeira parada é a Praia da Conceição, aos pés do Morro do Pico. Sempre vou lá bater um papo com Iemanjá e agradecer. Também curto muito a Praia da Cacimba do Padre e todo o visual do Mirante do Boldró. O que não faltam são praias lindas e paisagens maravilhosas! A praia do Sancho, então, é uma das mais lindas e incríveis do mundo. Eu também não perco por nada o Festival do Zé Maria. Sempre vou. Lá é muito alto-astral e uma forma de reencontrar os amigos também”, detalhou ela para a Revista CARAS.