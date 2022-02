Thais Fersoza revela segredo para manter o abdômen sarado e inspira web

Dona de um corpo escultural, Thais Fersoza compartilha processo para chegar no tão sonhado abdômen sarado

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 11h55

Nesta quarta-feira, 9, Thais Fersoza (37) esclareceu de uma vez por todas a “fórmula secreta” para deixar o abdômen sarado como o seu.

Sempre muito elogiada pela boa forma, a atriz mostrou um pouquinho de seu treino super intenso que serve para fortalecer a região e deixar com aquela aparência de trincado.

“O (meu) abdômen dos sonhos. O seu merece carinho, atenção e cuidado, do jeitinho que dá, do jeitinho que você merece, do jeitinho que é! Se ame! Dos pés à cabeça. Não tem certo nem errado, tem saúde e o que você quer pra você”, explicou ela na legenda do post.

Pelos comentários, os fãs foram logo reagir. “Eu cansei só de assistir”, confessou um. “Musa inspiradora”, declarou outro. “Você é maravilhosa”, elogiou mais um.

Atualmente, a esposa de Michel Teló (40) retornou à televisão após vários anos, assumindo a apresentação do The Voice +.