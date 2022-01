Thais Fersoza fala sobre estreia no 'The Voice +' e emoção em voltar à TV: ''Uma felicidade enorme''

Após anos fora da televisão, Thais Fersoza retorna à Globo como apresentadora do 'The Voice +' e compartilha emoção na web

CARAS Digital Publicado em 30/01/2022, às 17h15

Neste domingo, 30, Thais Fersoza (37) utilizou as redes sociais para compartilhar um pouco do sentimento de voltar à televisão após tantos anos afastada.

Apresentadora da nova temporada do The Voice +, a atriz não escondeu a alegria logo na estreia da competição e agradeceu o apoio do público e da equipe.

“Hoje é dia de estreia! E eu não poderia estar mais animada e emocionada! Rede Globo, tô voltando! Uma felicidade enorme estar de volta, agora como apresentadora do The Voice + junto com esse time lindo”, escreveu ela na legenda do post.

“Quero ver todo mundo compartilhando comigo essa alegria e assistindo esse programa emocionante junto comigo. É hoje! Quero acompanhar tudo e saber o que acharam. Pensem na minha ansiedade”, completou a esposa de Michel Teló (41).

Pelos comentários, os fãs foram só elogios. “Amei te ver no programa”, disse um. “Você foi incrível”, declarou outro. “Arrasou muito”, afirmou mais um.