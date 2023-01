Taís Araujo volta a correr após 13 anos e mostra treino: ''Muito enferrujada''

Aos 44 anos, atriz Taís Araujo mostra que voltou a correr após anos e compartilha rotina antes das gravações de 'The Masked Singer BR'

A atriz Taís Araujo (44) mostrou para os seguidores que começou 2023 focada em cuidar de sua saúde e compartilhou seu treino da segunda-feira, 16, nas redes sociais!

Nos vídeos, a artista aparece ao lado de seu personal trainer Rodrigo Ruiz, e revelou que voltou a correr. Taís também surgiu fazendo luta. Taís ainda publicou um clique de biquíni, tomando sol depois do treino: "15 minutos de sol pra tirar o mofo e simbora que hoje tem gravação", disse.

Após 13 anos parada, a famosa mostrou que voltou a correr. "Voltando a correr... Faz 13 anos que não corro. Meu Deus, estou muito enferrujada, mas cheia de disposição!", falou a esposa de Lázaro Ramos nos stories de seu Instagram.

"A tia correu também antes de tirar o mofo no sol!", postou ainda a intérprete de Clarice em Cara e Coragem. Na sequência, Taís mostrou que estava pronta para mais uma gravação da nova temporada de The Masked Singer Brasil.

Taís Araujo se despede da novela 'Cara e Coragem'

A novela Cara e Coragem, da TV Globo, chegou ao fim na sexta-feira, 13, e Taís Araújo usou as redes sociais para se despedir do folhetim e dos colegas de trabalho.

A protagonista da trama das sete compartilhou uma sequência de registros dos bastidores das gravações do casamento de sua personagem, Clarice, com Ítalo (Paulo Lessa), e fez um agradecimento especial.

"Chegamos ao fim, mas chegamos com a certeza de que entregamos aventura, diversão, emoção e amor, muito amor em tudo que fizemos em Cara e Coragem. Não vou me alongar. Quero só agradecer pela oportunidade, pelas trocas, atravessamentos, aprendizados e os amigos maravilhosos que fiz em mais essa", disse ela no começo do texto.

