Solange Frazão impressiona ao comparar foto de 1998 com atual: ''Incrivelmente melhor''

Modelo Solange Frazão fez antes e depois de seu corpo e impressionou os internautas com diferença

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 07h26

A modelo Solange Frazão (59) impressionou ao fazer um antes e depois!

Nesta quinta-feira, 19, a profissional de educação física aproveitou o clima de tbt nas redes sociais resgatou um clique de biquíni de 1998.

Com 24 anos de diferença, os cliques mostraram a evolução de Solange Frazão. "Ser uma mulher madura não é saber mais que ninguém, mas fazer o melhor com o que aprendeu em suas experiências de vida”, refletiu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a transformação da musa fitness ao longo do tempo. "Incrivelmente melhor agora! como pode ficar melhor do que já era excelente?", perguntaram. "Perfeitamente linda nos mínimos detalhes", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, prestes a completar 60 anos, Solange Frazão impressionou ao exibir sua boa forma na academia em um look de ginástica justinho.

Solange Frazão impressiona com antes e depois; veja: