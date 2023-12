Silvia Abravanel surpreende ao revelar vídeos treinando em sua mansão

Em vídeo, apresentadora Silvia Abravanel surpreende ao aparecer pegando pesado nos treinos; a famosa surgiu treinando na academia de sua mansão

A apresentadora Silvia Abravanel surpreendeu ao postar um vídeo mostrando seu lado fitness. Nesta quarta-feira, 20, a famosa compartilhou o registro fazendo exercícios em vários momentos na academia de sua mansão e chamou a atenção.

Isso porque, a herdeira de Silvio Santos esbanjou toda sua boa forma e determinação ao queimar as calorias sem moleza. A artista aproveitou o registro para agradecer a oportunidade de poder cuidar do corpo.

"É um presente de Deus estarmos saudáveis e o exercício tem que estar presente! Sempre", escreveu ela na legenda. Nos comentários do post, os internautas admiraram a comunicadora. "Que energia", elogiaram. "Que tudo", falaram outros.

Recentemente, em uma entrevista ao podcast de Luciana Gimenez, Silvia Abravanel fez revelações sobre sua família e surpreendeu ao falar sobre Patrícia Abravanel. "Ela é muito ciumenta, sempre foi. Ela queria só ela aparecer, sobressair. Ela entrava na minha frente na câmera", declarou. "Aquilo começou a me magoar, eu estava no ar e dei um jeitinho de sair do palco. Saí chorando, foi uma coisa muito pesada no ar. Eu não canto, não sapateio, não danço, como ela. Fiquei magoada", declarou.

Bronca na mãe de Larissa Manoela

No mesmo podcast, a apresentadora Silvia Abravanel revelou em uma entrevista inédita que teve uma discussão com Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela. Tudo teria acontecido quando ela descobriu que a pequena vivia uma vida de adulta.

“Eu conheci a Larissa muito pouco porque ela já entrou para as novelas, não esteve na linha de show. O único contato que eu tive com a mãe dela foi um momento muito pesado, porque eu sempre cuidei muito das crianças e da imagem que elas passavam para as outras crianças, a gente tem essa responsabilidade", iniciou ela ao podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez.