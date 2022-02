Sem roupa íntima, Gracyanne Barbosa quase mostra demais em vestido micro

Musa fitness, Gracyanne Barbosa exibiu curvas treinadas em look mínimo e impressionou

CARAS Digital Publicado em 13/02/2022, às 15h03

A musa fitness Gracyanne Barbosa (37) impressionou ao surgir com um look nada discreto!

Diferente das roupas de ginásticas que costuma usar, a esposa do cantor Belo (47) apareceu com um vestido todo brilhante e chamou a atenção.

Com a peça micro e toda aberta, Gracyanne Barbosa exibiu suas curvas treinadas sem aparentar usar roupa íntima.

Cheia de estilo, a famosa combinou a roupa com rasteirinhas e uma bolsinha. "Queira brilhar, brilhar para sempre. Brilhar na vida de um amigo, de um amor, de um ente querido. Queira ser luz, ser do bem, ser transmissor do amor", refletiu ela na legenda.

- De maiô mínimo, Gracyanne Barbosa esbanja beleza ao lado de seu cachorro

Nos comentários, os seguidores se mostraram impressionados com a musa fitness. "Essa mulher é um poder", disseram. "Maravilhosa", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa chamou a atenção ao aparecer com um vestido semelhante, mas de cor pink.

Em sua rede social, ela parou tudo ao surgir fazendo espacate ao lado de seu cachorrinho e quase sem roupa.

Veja o look de Gracyanne Barbosa: