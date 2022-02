Quase sem roupa, Gracyanne Barbosa abre o espacate e impressiona com flexibilidade

Musa fitness, Gracyanne Barbosa chocou ao abrir as pernas no limite usando um fio dental mínimo

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 11h31

A esposa do cantor Belo (47), Gracyanne Barbosa (37), impressionou com suas curvas elásticas!

Nesta quarta-feira, 09, a musa fitness roubou a cena na rede social ao compartilhar um clique no pole dance ao lado de um de seus cachorros.

Usando uma roupa de banho mínima, de cor nude, Gracyanne Barbosa apareceu quase nua fazendo um espacate.

Com as pernas abertas no limite, a mulher de Belo chocou com sua flexibilidade intensa. "Quando a mamãe está no pole dance e eu, quero a atenção dela, jogo meu charme, ela não resiste, aliás alguém aí resiste?", brincou ela na legenda do post ao fala sobre o seu pet.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios para a famosa. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "Nossa, que linda!", exclamaram outros.

Ainda nos últimos dias, Gracyanne Barbosa esbanjou beleza ao apostar em um vestido pink de festa de tamanho micro.

Veja o espacate de Gracyanne Barbosa: