Gracyanne Barbosa exibe corpaço gigante em vestido micro e impressiona: ''Que mulher''

Musa fitness, Gracyanne Barbosa surpreendeu ao aparecer com look pink de festa

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 10h49

A esposa do cantor Belo (47), Gracyanne Barbosa (37), chamou a atenção com um look nada discreto!

Nesta segunda-feira, 07, a musa fitness compartilhou uma série de fotos mostrando detalhes de sua produção e roubou a cena ao ostentar seu corpo bronzeado em um micro vestido.

Usando a peça rosa pink bem pequena, Gracyanne Barbosa esbanjou suas curvas musculosas com estilo e muito brilho.

Além do vestido acetinado, a famosa apostou em acessórios brilhantes de cor prata. "Ser quem queremos ser e chegar ao lugar que precisamos, é algo que leva tempo. Mas pouco a pouco, com vontade e esforço, nos tornamos aquilo que tanto almejamos. É uma construção contínua e sem interrupção…", refletiu ela na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios para a famosa. "Que mulher", exclamaram os fãs. "Perfeita", admiraram outros.

Ainda nas últimas semanas, Gracyanne Barbosa arrancou suspiros ao compartilhar registros ousados tomando ducha.

Veja o look de Gracyanne Barbosa: