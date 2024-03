Sabrina Sato se derrete após treino com Nicolas Prattes: ‘Me colocou pra suar’

Sabrina Sato posa ao lado do novo namorado, o ator Nicolas Prattes, e compartilha declaração apaixonada após treino intenso

Sabrina Sato não esconde mais a sua nova paixão! Muito pelo contrário, a apresentadora faz questão de declarar seu amor publicamente. Inclusive, na última quarta-feira, 27, a musa usou as redes sociais para dividir alguns cliques de um treino intenso com o amado e claro, aproveitou para se derreter por Nicolas Prattes.

Através dos stories do Instagram, Sabrina interrompeu os passeios de sua viagem ao exterior para retomar sua intensa rotina de exercícios. Ao lado do amado, ela marcou presença na academia. Vestindo um conjuntinho rosa, Sabrina exibiu seu corpão suado, enquanto Nicolas apareceu sorridente, ajudando-a a segurar alguns pertences.

Na legenda, a apresentadora apareceu de bom-humor e deixou uma mensagem que não passou despercebida pelos seguidores: “Nicolas Prattes me colocou para suar”, escreveu Sabrina, que complementou com emojis apaixonados. Claro que o registro acumulou muitos elogios para o novo casal, que assumiu o relacionamento no final de fevereiro deste ano.

Sabrina Sato se declara para Nicolas Prattes - Reprodução/Instagram

Para quem não acompanhou, a apresentadora está se envolvendo com o ator desde o início do ano. Após negarem diversas especulações, o romance foi confirmado depois que eles não se desgrudaram durante os desfiles de Carnaval em São Paulo. Inclusive, Nicolas chegou a declarar que o motivo para cair na folia era o amor e a equipe da apresentadora logo confirmou o romance.

Na sequências, eles viajaram para longe dos holofotes e curtiram uma lua de mel na Costa Rica. Pouco tempo depois, Sabrina e Nicolas assumiram o namoro publicamente com cliques juntos nas redes sociais. Desde então, eles não se desgrudam e fazem questão de compartilhar declarações de amor e muitos momentos românticos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Sato (@sabrinasato)

Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão nos Estados Unidos:

A apresentadora Sabrina Sato está super apaixonada por seu novo namorado, o ator Nicolas Prattes. Na última terça-feira, 26, a famosa compareceu à super festa de aniversário da cantora Anitta em Miami, nos Estados Unidos, e exibiu seu look deslumbrante eleito para comparecer o evento ao lado do amado em suas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, nesta quarta-feira, 27, Sabrina surgiu com look de rede vazado, com pompons aplicados em partes estratégicas de seu conjunto, não deixando exibir demais. A beldade posou ao lado de seu novo amor, que optou por um jeans básico e jaqueta de couro para a ocasião, mas apareceu super sorridente; veja os registros.