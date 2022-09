Rafa Brites faz reflexão ao dizer que acha yoga chato: ''Fui entendendo que era o que eu precisava''

Apresentadora Rafa Brites publica foto fazendo yoga e analisa a atividade física, após contar que acha a prática chata

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 11h59

A apresentadora Rafa Brites (35) usou suas redes sociais nesta terça-feira, 13, para falar sobre o yoga e a importância da prática em sua vida!

Ao compartilhar uma foto em que aparece de ponta-cabeça, em seu perfil no Instagram, a esposa do jornalista Felipe Andreoli (42) e mãe dos pequenos Rocco (5) e Leon, de apenas 6 meses, contou achar a atividade chata, mas afirmou que entendeu o que o yoga significa e acredita que todo mundo precisa praticar.

"Só queria dizer que eu acho yoga chato. (Desculpe @lubritesyoga), mas durante muito tempo da minha vida eu ficava irritada com as sensações que a prática traz", começou escrevendo na legenda da postagem, citando sua irmã, Luciana, professora de yoga.

"Desde encarar minhas limitações até o permanecer em alguma postura, pra quem é agitada parece tortura. Mas fui entendendo que era justamente o que eu precisava, e me arrisco a dizer que todo mundo precisa", disse ainda Rafa Brites.

"Uma namastada é tudo de bom!!!!", disse Lucas Lima nos comentários. "Todo mundo precisa", ressaltou uma internauta. "Só não faço igual porque não tenho esse tapetinho de Yoga, Rafa!", brincou outra. "Eu também achava a mesma coisa e hoje estou apaixonada. O desafio nos fortalece", destacou uma terceira. "Apesar de não concordar que é chato, concordo totalmente com o que escreveu!", comentou mais uma.

Confira Rafa Brites fazendo yoga:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Rafa Brites celebra 6 meses do filho caçula

Mamãe coruja, Rafa Brites comemorou mais um mês de vida de seu filho mais novo com Felipe Andreoli recentemente! Com um clique fofíssimo do herdeiro, que esbanjou fofura ao surgir exibindo um sorrisão sem dentinhos, usando um macacão marrom de tricô, na foto publicada no Instagram, a famosa prestou linda homenagem para o bebê e falou sobre a maternidade real: "Há 6 meses ele chegou. Dia 22.02.2022. Deus me mandou esse pisciano, risonho, carinhoso, dengoso. E eu que na primeira gestação queria provar que eu dava conta de tudo, que tinha que voltar logo pro “game”, trabalho e zas, fui tomada pela paz que o Leon transmite e vivi cada dia desses 6 meses da licença maternidade que me dei. Falei muitos nãos…", iniciou.

"Me alienei conscientemente de tudo a minha volta pra viver a maternidade integral… ta sendo tudo tão incrível que chego a pensar em mais um filho... quem sabe o @andreolifelipe me convença rsrs. Eu sou conhecida por falar de maternidade real (dentro do meu recorte), e fiquei popular aqui no insta por compartilhar as dificuldades e dores do maternar, mas hoje vim comemorar esses 6 meses que obviamente foram desafiadores, mas quero dizer que eu amo cada dia mais ser mãe dos meus filhos e o que isso me torna", declarou Rafa.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!