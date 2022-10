Rafa Brites compartilha foto de exercício físico e alerta: "por amar seu corpo, não por odiá-lo"

Rafa Brites pratica exercício físico, compartilha foto na web durante treino matinal e faz alerta

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 12h14

A apresentadora Rafa Brites (36) utilizou sua conta nas redes sociais para compartilhar uma foto após realizar exercícios físicos, nesta quarta-feira, 26.

Na imagem, ela aparece vestida com um conjunto de top e calça de ginástica em um tom único de vermelho, ainda na esteira ergométrica.

"Faça exercício por amar seu corpo, não por odiá-lo", escreveu Rafa na legenda. Ela ganhou o apoio de Monica Benini (37). "Musa consciente maravilhosa", comentou na postagem a esposa do cantor Júnior Lima (38).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Rafa Brites perde peso e surpreende seguidores ao revelar motivo do emagrecimento repetino

Rafa Brites contou em suas redes sociais que tem recebidos muito comentários sobre seu emagrecimento. Ela revelou a causa da perda de peso e pediu para que seus seguidores evitassem comentar sobre o corpo das pessoas. Casada com Felipe Andreoli (42), ela recentemente se tornou mãe de Leon (04 meses), seu segundo filho.

"Ontem eu publiquei uma foto e várias pessoas disseram: 'você está magrinha', como uma coisa boa. Legal, eu gosto de estar magra. Mas sabe por que eu estou magra? Porque eu ando com muito enjoo e descobri que estou enjoada porque estou com pedra na vesícula", contou ela em um vídeo publicado nos stories do Instagram.

Os chamados cálculos biliares podem variar em tamanho e número e podem ou não provocar sintomas. Em geral, pessoas que apresentam sintomas precisam de cirurgia de remoção da vesícula biliar.

"Então reparem, porque às vezes você acha legal, e aquela pessoa não emagreceu por um motivo bom. [No meu caso] É um motivo ruim. Talvez eu tenha que tirar a vesícula. Então é bom a gente sempre perguntar por que aquela pessoa engordou ou emagreceu. Olhar menos para o corpo das pessoas e ficar comentando. Porque a gente nunca sabe o que se passa com a mudança daquela pessoa", finalizou ela.