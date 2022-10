Rafa Brites perde peso e surpreende seguidores ao revelar motivo do emagrecimento repetino

A apresentadora Rafa Brites revelou o motivo do emagrecimento repentino e da perda de peso aos seguidores

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 11h18

A apresentadora Rafa Brites (36) contou em suas redes sociais que tem recebidos muito comentários sobre seu emagrecimento. A atriz e apresentadora revelou a causa da perda de peso e pediu para que seus seguidores evitassem comentar sobre o corpo das pessoas. Casada com Felipe Andreoli (42), ela recentemente se tornou mãe de Leon (04 meses), seu segundo filho.

"Ontem eu publiquei uma foto e várias pessoas disseram: 'você está magrinha', como uma coisa boa. Legal, eu gosto de estar magra. Mas sabe por que eu estou magra? Porque eu ando com muito enjoo e descobri que estou enjoada porque estou com pedra na vesícula", contou ela em um vídeo publicado nos stories do Instagram.

Os chamados cálculos biliares podem variar em tamanho e número e podem ou não provocar sintomas. Em geral, pessoas que apresentam sintomas precisam de cirurgia de remoção da vesícula biliar.