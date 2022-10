Rafa Brites conta situação inusitada que viveu durante tomografia

Apresentadora Rafa Brites publica foto sorrindo após momento engraçado que viveu durante tomografia

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 21h22 - Atualizado às 21h22

Nesta quarta-feira, 19, a apresentadora Rafa Brites (36) decidiu compartilhar uma história engraçada que viveu ao fazer uma tomografia. A esposa de Felipe Andreoli contou que dormiu durante o exame médico.

“Me superei hoje…Dormi na TOMOGRAFIA, de mama, deitada de bruço num trem duro com aquele barulho gigante… foi me dando uma paz, uma paz. A moça falou que ia durar 20 min. Teve que me acordar, eu achando que tinham passado dois minutos. Fui fazer um exame mas está tudo em ordem!!!", começou a apresentadora, na legenda da publicação.

“Aproveitar que estamos no outubro rosa você tem feito seus preventivos? Mamografia, ultrassom, autoexame… tudo isso faz toda a diferença! Esse exame que eu fiz não é um de rotina não… é que quero fazer explante e to averiguando melhor . Cuidar da saúde para não precisar tratar da doença”, completou.

Na foto, Rafa aparece sorrindo com a situação que viveu. Nos comentários, os seguidores da apresentadora riram demais da situação, e alguns até se identificaram com o momento, dizendo que já passaram por coisas parecidas. “Eu dormir na ressonância de mamas. Colocaram Adele pra tocar pra amenizar o barulho foi um sono daqueles bem pesados rs”, disse uma.

Veja a publicação de Rafa Brites comentando sobre a situação inusitada:

Rafa Brites encanta ao surgir brincando com o filho caçula, Leon

Na imagem publicada no seu perfil oficial do Instagram, a apresentadora Rafa Brites aparece deitada em um tapete, brincando com seu filho caçula Leon. "Status geral: deitada num tapetão fazendo uma vozinha besta… fala das coisas sem sentido! cadebebêmamã? Ziminini… gugubibigagã", escreveu a influenciadora digital, mostrando o pequeno todo sorridente com os brinquedos.

Além de Leon, Rafa Brites e Felipe Andreoli também são pais de Rocco, que está com cinco anos.