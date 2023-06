Poliana Rocha mostra treino em casa e detalhe chama atenção: "Não faça isso"

A influenciadora digital Poliana Rocha postou um vídeo de seu treino em casa e acabou levando uma 'bronca' de seus seguidores

A influenciadora digital PolianaRocha, mulher do cantor sertanejo Leonardo, impressionou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 5, ao compartilhar um vídeo mostrando um trecho do seu treino em casa.

Em seu perfil oficial no Instagram, a empresária e mãe do cantor Zé Felipe surgiu usando uma legging cinza e uma camisa preta enquanto se exercitava no simulador de escada, aparelho usado para fortalecer os músculos das pernas e glúteos.

Ao dividir o registro do treino, Poliana refletiu. "A caminhada é longa e só chega no destino quem tem coragem de continuar mesmo com os desafios!!! Excelente segunda-feira para todas!!!! Desejo só coisas boas", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O bumbum durinho e as pernas torneadas da influenciadora ganhou elogios dos seguidores. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Parabéns, Poliana", escreveu outra. "Linda demais", elogiou uma fã. "A verdadeira definição de 'bumbum na nuca'", falou mais uma.

Além do corpaço, o fato de Poliana treinar descalço chamou a atenção dos seguidores, que aconselharam a empresária a usar tênis da próxima vez. "Não faça isso, você pode levar choque, você sua nos pés, transpira, esse aparelho é ligado na tomada! Cuidado", alertou uma internauta. "Parabéns, mas coloca um tênis no pé por precaução", disse outra.

Poliana mostra decoração luxuosa da mansão

Recentemente, a influenciadora digital Poliana Rocha compartilhou um vídeo para mostrar um pouco da mudança da decoração que fez em sua casa, localizada em Goiânia, após receber a visita da arquiteta, Natalia Eclea. Com uma gravação rápida, ela impressionou com tamanha delicadeza em cada detalhe dos cômodos e principalmente pela sofisticação e grandeza na parte interna da mansão.

Na gravação, é possível ver a sala de jantar que conta com uma porta branca gigantesca, combinando com o piso de mármore, um verdadeiro luxo. Além disso, no cômodo que dá acesso aos outros ambientes da casa, a mulher do cantor Leonardo ainda mostrou detalhes dos móveis planejados, além das poltronas, quadros e de uma mesinha de centro que mudou de lugar.

