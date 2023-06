Mãe de Poliana Rocha passa mal após festa da bisneta: 'Abatida'

Após festa de Maria Alice, mãe de Poliana Rocha passa mal e esposa do cantor Leonardo atualiza estado de saúde dela

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, atualizou o estado de saúde de sua mãe, dona Eponina Rocha, nesta quita-feira, 01. Após a senhora passar mal, com vômitos, dor no estômago e indisposição, a influenciadora a gravou um pouco recuperada, sentada em uma das salas da mansão onde vive com o sertanejo.

A mãe do cantor Zé Felipe então informou aos seguidores que Eponina está se sentindo mais disposta. Além dela, outras pessoas que convivem com elas na residência sentiram o mesmo mal-estar com vômito. Poliana Rocha então comentou que não teve nada. É bom lembrar que a família participou da grande festa de Maria Alice na terça-feira, 30.

"Ainda abatida, mas bem melhor", celebrou a loira ao exibir a mãe sentada e com o semblante mais animado, já que no dia anterior ela surgiu deitada na cama.

Para o aniversário da neta, Maria Alice, Poliana Rocha apostou em um vestido branco todo recortado. Assim como ela, Virginia Fonseca também elegeu um look arrasador para o momento. A mãe da aniversariante surpreendeu com um vestido de grife e acabou tendo um imprevisto com a roupa.

Virginia Fonseca e Zé Felipe fazem festa luxuosa para a filha mais velha

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe comemoraram o aniversário de dois anos da filha mais velha, Maria Alice, em grande estilo. Nesta terça-feira, 30, eles reuniram seus amigos e familiares em uma festa luxuosa em Goiânia, Goiás, com o tema de Unicórnio.

A festa aconteceu em um grande salão de festas e contou com vários brinquedos infláveis, touro mecânico, pista de dança e área com casinhas. Além disso, eles contaram com a entrada luxuosa no salão, com direito a balões no teto e estátuas enormes de unicórnios.

Para a festa da filha, Virginia Fonseca caprichou na escolha do look. Ela usou um vestido branco da grife Dolce Gabbana, que custa em torno de R$ 25.813 no Brasil. E esse é o valor apenas do vestido, pois o look da influenciadora deve valer mais, considerando que ela elegeu sandálias nudes e também joias para o momento.

A área da mesa do bolo também foi uma atração à parte, com muitos doces temáticos, painel colorido e muitas flores. “2 anos da Maria Alice. Toda honra e glória a Deus”, disseram os pais na legenda das fotos.