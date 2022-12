Paula Fernandes e o namorado exibem corpos sarados em vídeo treinando: ''Animada''

Cantora Paula Fernandes compartilhou vídeo malhando com o namorado e impressionou com boa forma

A cantora Paula Fernandes (38) deu um show de boa forma ao lado do namorado, o empresário Rony Cecconello. Neste sábado, 17, ela compartilhou um vídeo treinando com o amado e chamou a atenção não apenas com seu corpo sarado, como também com o tanquinho do companheiro.

No vídeo, o casal apareceu correndo ao ar livre e a artista sertaneja em certo momento gravou Rony sem camisa e de shortinhos. Com a barriga sarada à mostra, o empresário mostrou que está na mesma pegada que a famosa, que exibiu suas curvas bem sequinhas em um conjunto laranja de ginástica.

"Aquecimento pro show! Tô animada!", disse Paula Fernandes ao exibir toda sua energia na pista de corrida e na musculação da academia.

Nos comentários da publicação, os seguidores logo admiraram a cantora. "Disposição de milhões", escreveram os fãs. "Maravilhosa", elogiaram outros.

Ainda recentemente, a artista sertaneja revelou em sua rede social que fez um tratamento para ter mais cabelo. Exibindo seu antes e depois, ela mostrou a diferença após o procedimento.

Paula Fernandes revela qual foi o procedimento que fez no rosto

A cantora Paula Fernandes revelou que passou por um procedimento estético no rosto há pouco tempo. A artista quis melhorar a aparência de suas olheiras e decidiu realizar uma harmonização na região.

“Estou fazendo alguns tratamentos. Fiz harmonização nas olheiras para amenizar o cansaço de dez anos. Procedimento invasivo nunca fiz, mas tenho descansado bastante. Estou feliz, estou leve”, disse ela ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles.