Paula Fernandes impressiona ao mostrar resultado de tratamento no cabelo: ''Choque''

Cantora Paula Fernandes surpreendeu ao mostrar como estava com pouco cabelo antes de tratamento para crescimento

A cantora Paula Fernandes (38) impressionou ao mostrar como está seu cabelo após fazer um tratamento especial para crescimento dos fios. Em sua rede social, ela exibiu o antes e depois de suas madeixas e chocou com o resultado.

Nos stories de seu Instagram, a artista sertaneja gravou fotos de seu couro cabeludo no visor do computador da doutora que cuidou de seu caso para ter mais volume. Contente com a transformação, ela celebrou o momento com os seguidores.

"Olha só o que aconteceu com a minha cabeça... olha isso, isso sou eu, é minha cabeça", exclamou ela toda feliz com os cabelos mais cheios.

"Em choque", escreveu Paula Fernandes ao exibir as fotos comparando seu antes e depois. Inclusive, ela comentou que ficou com os fios mais brilhantes.

Paula Fernandes impressiona com antes e depois de seus cabelos; veja:

Paula Fernandes revela qual foi o procedimento que fez no rosto

A cantora Paula Fernandes revelou que passou por um procedimento estético no rosto há pouco tempo. A artista quis melhorar a aparência de suas olheiras e decidiu realizar uma harmonização na região.

“Estou fazendo alguns tratamentos. Fiz harmonização nas olheiras para amenizar o cansaço de dez anos. Procedimento invasivo nunca fiz, mas tenho descansado bastante. Estou feliz, estou leve”, disse ela ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

