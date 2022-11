Paula Fernandes revela qual foi o procedimento que fez no rosto

Paula Fernandes conta que aderiu a um procedimento estético no rosto e revela o motivo

A cantora Paula Fernandes (38) revelou que passou por um procedimento estético no rosto há pouco tempo. A artista quis melhorar a aparência de suas olheiras e decidiu realizar uma harmonização na região.

“Estou fazendo alguns tratamentos. Fiz harmonização nas olheiras para amenizar o cansaço dedez anos. Procedimento invasivo nunca fiz, mas tenho descansado bastante. Estou feliz, estou leve”, disse ela ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Paula Fernandes relembra acidente de carro

Recentemente, a cantora sertaneja Paula Fernandes levou um grande susto ao sofrer um acidente de carro junto com o namorado. O carro deles capotou em uma rodovia. No programa Encontro, ela relembrou o susto. Ela contou que um carro desgovernado bateu na parte de trás do carro em que ela estava, fazendo ela perder o controle da direção, capotando algumas vezes e se arrastando pelo asfalto até parar. Ela conta que foi salva por conta de estarem usando o cinto de segurança, se machucando apenas no braço, enquanto o namorado teve apenas alguns arranhões.

Ainda aproveitou para contar como está se sentindo após o susto: “Estou ótima, maravilhosa. Estamos bem, renascemos naquele dia. É muito bom poder estar aqui, depois de tudo o que a gente passou, poder vivenciar a vida de uma maneira diferente, porque para mim foi um grande aprendizado, uma virada de página, um grande portal”, contou para a apresentadora, Patrícia Poeta. “Estou mais feliz, mais leve, quero viver intensamente cada momento, então este nosso encontro está sendo muito especial”.

“As coisas pequenas se tornam menores ainda, a gente potencializa a questão do amor, procura priorizar o que é importante para nossa vida, vivendo um dia de cada vez. Sou muito ansiosa, Patrícia. São momentos únicos, a gente tem que aproveitar e essa é a mensagem que eu deixo”, completou.