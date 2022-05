No colo do marido, Scheila Carvalho ostenta bumbum gigante na praia: ''Que corpo é esse?''

Dançarina Scheila Carvalho relembrou foto com o esposo na praia e impressionou com corpaço

CARAS Digital Publicado em 13/05/2022, às 07h00

A dançarina Scheila Carvalho (48) impressionou com sua boa forma mais um vez!

Nesta quinta-feira, 12, a artista resgatou uma foto com o marido Tony Salles (41) na praia e roubou a cena com seu corpaço escultural.

De biquíni, Scheila Carvalho exibiu seu bumbum empinado no colo do esposo. "Um #tbt praiano porque eu já estou com saudades do sol minha gente", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas encheram a morena de elogios. "Que corpo é esse, minha filha?", disseram impressionados. "Essa mulher é linda demais", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Scheila Carvalho encantou ao recordar uma foto de quando a filha era apenas um bebê.

Veja o clique de Scheila Carvalho com o marido na praia: