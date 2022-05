Scheila Carvalho encanta ao mostrar foto de quando a filha era bebê

Prestes a comemorar o Dia das Mães, Scheila Carvalho recordou foto da herdeira ainda pequena e encantou

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 14h32

A dançarina Scheila Carvalho (48) já entrou no clima de Dia das Mães!

Nesta quinta-feira, 5, a artista relembrou uma foto de quando a filha Giulia Santos (11) era apenas uma bebê e encantou com tanta fofura.

Com a herdeira no colo, a morena surgiu radiante no registro do passado. "Minha gente, entrando no clima do Dia das Mães por aqui com esse #tbt mais lindo! Me contem, qual programação de vocês para domingo?", perguntou ela para os seguidores.

Não demorou para os internautas responderem à famosa com muitos elogios. "Ah que fofura", derreteram-se os fãs. "Que lindas", admiraram outros.

Ainda recentemente, Scheila Carvalho encantou ao compartilhar fotos com a família na praia. Na ocasião, ela roubou a cena com suas curvas muito saradas.

Veja a foto da filha de Scheila Carvalho pequena: