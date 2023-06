Mel Maia exibe bumbum turbinado durante treino intenso: “Amassou”

Atriz Mel Maia exibe detalhes de rotina pesada na academia para manter o shape impecável

A atriz Mel Maia provou que não pula o treino de inferiores! Nesta segunda-feira, 05, a artista usou as redes sociais para exibir o corpão perfeito no espelho da academia. Com o shape impecável, a beldade também aproveitou e revelou detalhes de seu treino intenso para manter o bumbum na lua.

Após curtir o fim de semana na praia com os amigos, a namorada do cantor MC Daniel explicou em seu stories que sua agenda está com alguns dias livres, por isso, está indo para academia. Em seguida, a atriz mostrou que elegeu um shortinho preto super justo e um top lilás bem curtinho para pegar pesado no treino do dia.

Na sequência, Mel postou um vídeo de sua treinadora, Carol Vaz, enquanto fazia um exercício para a região das pernas e do bumbum: “Estica a perna toda, mais um e amassou, amassa, Mel, vamos, Mel”, a preparadora física incentiva a artista durante o treino. A musa até tentou escapar e soltou um gemido de dor, mas concluiu a sequência.

Mel Maia exibe shape na academia - Reprodução/Instagram

Mel Maia exibe detalhes de treino - Reprodução/Instagram

No feed do Instagram, Mel também compartilhou outro vídeo em que aparece gargalhando com Carol durante o treino: “A gente faz força e se diverte muito também”, ela legendou a publicação, que ganhou vários elogios: “Top demais”, exaltou um seguidor, “Amo os treinos dela”, comentou outra seguidora. “Maravilhosas”, escreveu mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Treinadora Carol Vaz (@teamcarolvaz)

Mel ganhou notoriedade ainda na infância, quando interpretou a personagem ‘Rita’ na novela da Globo Avenida Brasil, em 2012. Hoje, com 19 anos, a artista brilha como a patricinha ‘Guiga’, na novela das sete, ‘Vai na Fé’, na mesma emissora.

Magreza de Mel Maia causa preocupação e ela lamenta:

A atriz Mel Maia costuma compartilhar detalhes de sua rotina saudável pelas redes sociais. Mas, na última semana, a artista causou preocupação nos fãs ao surgir mais magra. Após ser questionada pelos seguidores sobre o motivo da mudança tão repentina em seu biotipo, ela lamentou, revelando que ficou doente e acabou perdendo peso.