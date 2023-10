Mel Maia confessa autossabotagem em sua vida fitness: "É isso que falta"

Em participação do PodDelas, a atriz Mel Maia confessa autossabotagem em sua rotina de vida fitness e revela a parte mais difícil de manter a forma

Em participação do podcast PodDelas nesta terça-feira, 17, a atriz Mel Maia contou alguns detalhes sobre a sua vida saudável. A artista, que estava ao ar na TV com a novela Vai Na Fé, da TV Globo, confessou que se autossabota em sua rotina regrada de alimentação saudável.

A artista, conhecida por seu corpão definido e rotina de treinos pesados, contou no programa apresentado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta que falha em sua dieta de tempos em tempos. "É mais difícil alimentação para mim. Eu amo doce. Então assim, às vezes eu consigo ficar uma semana me alimentando bem, ai eu como uma besteira e volta", confessou Mel.

Ela também afirmou que tem objetivos dentro da vida fitness e diz como ela pretende atingi-los. "Eu acho que é isso que falta para atingir o que eu quero atingir. O topo do topo dos treinos e do corpo todo definido", contou.

No entanto, a ex-namorada de MC Daniel disse que esse empecilho não atrapalha a sua relação com seu corpo. "Mas não é uma coisa que eu me incomodo tanto também. Por isso que eu acabo me liberando", disse. Em seguida, ela fez uma autodeclaração: "Eu amo meu corpo, muito, muito mesmo. Eu me amo. Mel, beijos, eu te amo", brincou.

Confira o trecho da entrevista:

Mel Maia expõe drama após ataques na internet

Ainda em sua participação do PodDelas nesta terça-feira, 17, Mel Maiarevelou que precisou procurar ajuda na terapia para conseguir lidar com os ataques que passou a receber nas redes sociais. A atriz contou que os xingamentos se intensificaram em 2020, durante a pandemia da covid-19, e na época ela teve "vontade de desistir de tudo".

"Eu não estava acostumada [com aqueles ataques]. Antes, eu não via nada que falavam, eu só ia na rua, e as pessoas me elogiavam. Se eu não tivesse telefone, eu não teria haters", confessou a artista, que começou a atuar quando era criança.

A atriz confessou que, com o isolamento social, ela passou a ficar mais tempo no celular, e isso fez com que ela passasse a ver as mensagens negativas. "Eu comecei a sofrer muito hater muito nova, foi muito difícil para mim, eu tinha vontade de desistir de tudo. Queria simplesmente largar a internet. Minha mãe ficava desesperada", desabafou.

Os ataques, no entanto, lhe motivaram a desativar seu perfil no Twitter, atual 'X'. "As pessoas falavam da minha aparência, do meu corpo. Isso foi quando começou a pandemia, eu não podia sair de casa, a galera só ficava me atacando na internet. Na época, eu tinha Twitter, hoje em dia não tenho mais, foi a melhor coisa que eu fiz", garantiu ela, que recorreu à terapia. "Foi um processo de muita conversa e muita terapia para eu entender que esses comentários não vão fazer a mínima diferença na minha vida."