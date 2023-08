Maíra Cardi grava o noivo treinando e look duvidoso chama a atenção

Orgulhosa do físico conquistado pelo noivo, Maíra Cardi grava o amado e look inusitado rouba a cena

Muito orgulhosa dos resultados conquistados pelo noivo Thiago Nigro, o Primo Rico, a coach fitness Maíra Cardi gravou o amado treinando neste domingo, 06. Mostrando o físico mais sequinho do eleito, a influenciadora fez questão de exibir as costas mais definidas dele.

Além de chamar a atenção ao mostrar como o empresário está após eliminar mais de 15 kg com o programa de emagrecimento dela, Thiago Nigro deu o que falar com o look escolhido para treinar. Isso porque, ele apareceu usando um shorts laranja, confundido com uma cueca.

Após a publicação do vídeo, o noivo de Maíra Cardi esclareceu para seus seguidores que não estava apenas de roupa íntima malhando. "Vale um disclaimer, isso não é uma cueca", falou ele sobre a peça diferenciada.

É bom lembrar que na última segunda-feira, 31, após receber a indireta de Camila Ferreira, que fez um trocadilho com seu programa de emagrecimento, Seca Você, dizendo Separa Você, após Thiago Nigro participar do processo para perder peso e meses depois engatar o namoro com Maíra, a coach fitness não ficou quieta e escreveu um textão relatando sua versão da história. Essa não foi a primeira vez que a ex do empresário mandou indireta para o casal.

A indireta da ex, Camila Ferreira

Em suas redes sociais, a empresária Camila Ferreira debochou de Maíra Cardi. Na indireta, ela disse que participou do programa Separa Você,ironizando o nome do programa de emagrecimento da influenciadora fitness, Seca Você.

Camila também usou seu Twitter para soltar a voz. "Dinheiro fácil é um mito! Simplesmente não existe. Não busque atalhos. Invista em conhecimento, estabeleça metas realistas e siga um plano consistente. A independência financeira não vem de cursos duvidosos, muito menos de promessas de retornos estratosféricos encontrados na internet”, escreveu.

Após a resposta de Maíra Cardi em seus stories, Camila Ferreira desativou a sua conta no Twitter. A coach, no entanto, continuou com sua vida e seguiu fazendo publicações normalmente em suas redes sociais.