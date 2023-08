Maíra Cardi responde indireta da ex de Thiago Nigro: "Chega!"

Após indireta de Camila Ferreira, Maíra Cardi abre a boca e responde a ex-mulher de seu futuro marido, Thiago Nigro

A influenciadora digital Maíra Cardi decidiu não deixar barato para a ex-mulher do empresário Thiago Nigro, seu futuro marido. Nesta noite de segunda-feira, 31, a coach fitness respondeu a indireta de Camila Ferreira, feita atrás de suas redes sociais um pouco mais cedo no dia.

Através de seus stories, Maíra publicou um textão que responde à empresária, que afirmou que não existe 'dinheiro fácil' e ironizou o programa de emagrecimento da influenciadora."Dinheiro fácil existe sim, às vezes a gente casa com um cara rico e fica com o dinheiro dele todinha sem fazer nada na vida!", iniciou a ex de Arthur Aguiar.

"No segundo cenário, os dois estão no início do relacionamento e ainda não tem grana. Ambos trabalham afinal ele ainda não pode bancar a namorada, e ela precisa trabalhar, até porque existe um filho do primeiro relacionamento dela pra criar. O homem faz de tudo pelo filho dela, tratando com todo amor e carinho, mesmo não sendo dele," continuou.

"Depois nosso parceiro ralando MUITO, fica rico trabalhando SOZINHO, porque assim que ele pode bancar ela jogou a toalha, depois dele rico a mulher não faz nada além de gastar a grana dele.

Ele compra uma mansão, coloca funcionárias para fazer tudo, ela vive igual madame, o cara trata ela e seu filho com muito afeto, amor e dedicação. Além disso, ele passa o relacionamento inteirinho fazendo de tudo para impulsionar e ajudar ela a trabalhar e ter sucesso, mas a "parceira" recusa todas as oportunidades porque na real não quer trabalhar. Depois de oito anos da mulher dizendo que não se encontrou e que não quer trabalhar, diz também que não quer gerenciar e cuidar da casa, porque também não nasceu pra isso", disse Maira.

A coach ainda aproveitou para falar um pouco sobre como era a relação do ex-casal. "Ainda assim, mesmo sem a mulher querer trabalhar, o cara resolve depositar uma grande bolada para a mulher, "enquanto ainda estão juntos", para que ela tenha segurança financeira caso acabe o relacionamento! Depois, esse homem F*** e essa mulher finalizam o relacionamento, afinal, o tempo passou e eles não se pareciam em nada, não tinham as mesmas crenças, não tinham os mesmos princípios e nem desejam as mesmas coisas, e outras muitas coisas que não vem ao caso!", disparou.

Em seu texto, Maíra revelou alguns detalhes do divórcio entre Thiago e Camila, incluindo uma quantia milionária deixada pelo empresário para sua ex-mulher. "Com a separação, mesmo sem ter a obrigação de dar nada para ela (por existir um contrato bem definido e assinado por ambos de que o homem não deve NADA pos afinal trabalhou sozinho por isso), esse cara ESCOLHE porque QUER deixar pra essa madame que nunca trabalhou tranquila e segura na vida, ele deixa uma bagatela de 22 milhões!

Ainda assim, ela vai na internet insistentemente falar m**** atrás de m****, e ele não abre a boca por nada para falar dela!"

"Estive quieta até HOJE por respeito a sua dor, mesmo não tendo feito nada de errado e nos relacionando quando ambos estavam SOLTEIROS! Mas ficar vendo você falando mal e inventando coisas do cara mais incrível que conheci?! CHEGA! Ver você falando de um homem que tem honrou tanto que fez tanto por você e faz até hoje pelo SEU filho?! CHEGA! Já deu de bancar de vítima e insinuar coisas que não são verdade", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maíra Cardi (@mairacardi)

A indireta de Camila Ferreira

Nesta segunda-feira, em suas redes sociais, a empresária Camila Ferreira debochou de Maíra Cardi. Na indireta, ela disse que participou do programa Separa Você, ironizando o nome do programa de emagrecimento da influenciadora fitness, Seca Você.

Camila também usou seu Twitter para soltar a voz. "Dinheiro fácil é um mito! Simplesmente não existe. Não busque atalhos. Invista em conhecimento, estabeleça metas realistas e siga um plano consistente. A independência financeira não vem de cursos duvidosos, muito menos de promessas de retornos estratosféricos encontrados na internet”, escreveu.

Após a resposta de Maíra Cardi em seus stories, Camila Ferreira desativou a sua conta no Twitter. A coach, no entanto, continuou com sua vida e seguiu fazendo publicações normalmente em suas redes sociais.