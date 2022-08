Kelly Key exibe corpão sarado em vídeo de treino: ''Segundou com desafio''

De top e micro-shorts, cantora Kelly Key exibe corpaço sarado em vídeo na academia e impressiona web

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 12h02

A cantora Kelly Key (39) mostrou toda sua boa forma em ação ao compartilhar um vídeo nesta segunda-feira, 01, pegando pesado no treino de início de semana.

Dona de um corpo escultural, a cantora aparece usando um top e um shorts preta, deixando sua barriga sarada e suas pernas torneadas em destaque.

"Segundou com desafio. Marque uma amiga que vai aceitar o desafio ou te pagar um lanche essa semana", escreveu ela.

No vídeo, compartilhado no Instagram, ela aparece fazendo os exercícios em um aparelho para a parte superior no corpo. Inclusive, surpreendeu os seguidores com a determinação da pose "prancha".

Nos comentários, os internautas, é claro, ficaram admirados com a beleza da famosa. "Isso me motivou! Correndo para a academia", disse uma. "Maravilhosa! Cada dia mais linda", falou outra.

Kelly Key tira a calça e mostra corpaço:

Ainda nos últimos dias, Kelly Key surpreendeu a todos em sua rede social ao mostrar suas curvas saradas de uma forma inusitada em um vídeo. Tirando uma calça, a loira apareceu de biquíni e ostentou um corpaço absurdo no registro.

