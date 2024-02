Kéfera choca ao exibir barriga sarada com detalhe inusitado: ‘Que susto’

O que aconteceu? Kéfera Buchmann é traída por ângulo e seguidores confundem barriga sarada ao extremo com a intimidade da artista

Não é novidade que Kéfera está vivendo sua era fitness! Depois de passar por uma lipoaspiração, a atriz e influenciadora digital decidiu pegar pesado nos treinos e nas dietas. Mas nesta quarta-feira, 7, ela se tornou alvo de comentários nas redes sociais após seguidores confundirem uma foto de seu abdômen sarado com uma revelação íntima.

Tudo aconteceu depois que a celebridade abriu um álbum de fotos de um ensaio fotográfico na academia, à la Gracyanne Barbosa. No entanto, em um dos registros, a influenciadora acabou gerando comentários pelo ângulo da imagem, que mostrou sua barriga com uma entrada profunda do umbigo até a região íntima.

Além do detalhe inusitado no abdômen, Kéfera também exibiu muita beleza, com braços, pernas e todo o corpo definido. Na legenda, ela agradeceu ao fotógrafo responsável pelos cliques ousados: “Entreguei minha câmera na mão do Calleb J e olha no que deu”, escreveu. Mas nos comentários, os seguidores disseram que só tinham olhos para a barriga da artista.

“E a barriga, o que aconteceu? Não me cancelem foi só uma pergunta”, uma seguidora comentou. “Gente, que valeta é essa perto da virilha? Nunca vi isso (curiosidade, não crítica)”, outro questionou. “Na segunda foto eu olhei rápido e achei que era uma per**** que susto”, disse um terceiro sobre o clique. “Amiga, o que rolou com a barriga?”, disse outro.

Muitos admiradores também saíram em defesa e rasgaram elogios para o físico extremamente sarado da famosa: “Isso é um truque até para fotos ficarem com a barriga mais sequinha”, uma seguidora defendeu. “Gente parem de falar da barriga, fica assim dependendo do movimento que a gente faz, daí retrai o músculo”, apontou mais uma.

Vale lembrar que a influenciadora ganhou destaque ainda na adolescência, quando criou o canal ‘Cinco Minutos’. Com vídeos rápidos e bem-humorados, ela alcançou o estrelato e conquistou corações na internet. Formada em Teatro, Kéfera também ganhou espaço nas telinhas e participou de filmes e novelas, como "É Fada" e "Espelho da Vida".

O que aconteceu com Kéfera?

Essa não foi a primeira vez que a musa fitness recebeu comentários. Se dedicando cada vez mais à vida fitness, a influenciadora Kéfera Buchmann tem chocado os fãs com toda a sua disciplina para manter o corpão em forma. No começo do ano, a famosa virou alvo de críticas após mostrar uma estratégia inusitada para burlar sua dieta.

Através dos stories do Instagram, a artista revelou que tem seguido à risca sua dieta, mas às vezes tenta burlar a compulsão alimentar e a vontade de comer doces com uma misturinha inusitada. Ela se deliciou ao misturar pepino com gelatina em pó diet. Mas a postagem da atriz acabou viralizando e rendeu altas críticas dos internautas.