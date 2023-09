Filho de Xanddy e Carla Perez impressiona ao exibir abdômen definido após treino

Victor Alexandre, filho de Xanddy e Carla Perez, chamou a atenção ao exibir o corpo definido nas redes sociais

Victor Alexandre, filho do cantor Xanddy e da dançarina Carla Perez, impressionou os seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 28, ao compartilhar uma nova foto após seu treino na academia.

Na foto postada no feed do Instagram, o jovem de 19 anos, exibiu seu abdômen sarado e suas pernas torneadas ao surgir fazendo pose enquanto tira uma foto no espelho. "Leg day #part 13795297…", escreveu ele na legenda da publicação.

A postagem rapidamente chamou a atenção dos internautas, que encheram os comentários de elogios. "Gigante", disse uma seguidora. "Trincado", escreveu outra. "Que homem", comentou uma fã. "Parece aquelas geladeiras inox duas portas com bebedouro na porta de tão lindo", brincou mais uma.

Recentemente, durante uma conversa com os seguidores, Victor respondeu algumas curiosidades sobre seu 'shape'. "Altura: 1,90. Mais ou menos, 95 quilos. Ainda tem algumas áreas para melhorar", comentou ele, revelando que pretende em breve participar de competições de fisiculturismo: "Ainda não tenho interesse em competir, mas acho que daqui uns dois anos pode ser que eu me anime mais."

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Victor Alexandre (@victoralexandrecp)

Com os filhos, Carla Perez e Xanddy fazem tatuagens

Morando fora do Brasil, nos EUA, Carla Perez e Xanddy levaram os filhos, Camilly Victória, de 21 anos, e Victor Alexandre, de 19 anos, para fazerem tatuagem com eles. Eles compartilharam o vídeo de como foi o momento único com os herdeiros e encantaram os internautas com a boa relação da família.

Enquanto os jovens fizeram uma tatuagem juntos, de irmão, usando os personagens dos Simpsons para brincar sobre a relação entre eles, os pais fizeram desenhos feitos pelos filhos nos braços. O resultado foi exibido no vídeo.

"Primeira do filhão e tinha que ser com a irmã, né? A nossa muito especial, né amor? Eles crescem e as lembranças ficam, essas estão eternizadas em nossas peles", contou Carla Perez sobre ela e Xanddy terem feito uma abelha e um vaga-lume. Veja as tatuagens!