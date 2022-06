Ex-BBB Maria sensualiza no pole dance e recebe cantada de Linn da Quebrada: ''Se agarra em mim''

Cantora e ex-BBB Maria posta vídeo em aula de pole dance e surpreende os seguidores ao exibir sua habilidade

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 09h54

A ex-BBB Maria (21) voltou a praticar pole dance e deixou os seguidores babando ao exibir sua habilidade na prática!

Na noite de terça-feira, 07, a atriz compartilhou um vídeo fazendo uma coreografia bem sensual e recebeu uma enxurrada de elogios dos seguidores.

Na legenda da postagem, Maria contou que estava estreando o movimento no aparelho.

"Primeira vez no spin (barra giratória) e esse combo foi com meu lado esquerdo (sou destra)!!!!! Aaaaa - no pole dance, a gente faz os mesmos movimentos para os dois lados - tô que nem pinto no lixo", brincou Maria.

Nos comentários, a cantora recebeu uma cantada de Linn da Quebrada (31), sua colega de confinamento no BBB 22. “Caraca, p****, Maria, que vitória é essa. Eu amaria. Deixa?”, disse a rapper, que teve resposta da amiga: “Claro que deixo”.

Em seguida, Linn deixou outra mensagem: “Oie, vamo?”, e logo depois, mais uma: “Me chama de polinn dance e se agarra em mim”. E Maria se empolgou: “Dá confiança assim não que eu vou, hein”.

Linn da Quebrada reencontra as 'comadres' do BBB 22

Linn da Quebrada mostrou encontro que teve com Naiara Azevedo (32) e Jessilane Alves (26). Na terça-feira, 07, parte das "comadres", exceto Natália Deodato (22), encontraram-se na casa de Linn e celebraram o momento juntas. "Obrigada por hoje", agradeceu Naiara. "O encontro aconteceu, triscou já foi!!", disse Lina em foto com seu cachorrinho fofo.

Confira o vídeo de Maria no pole dance: