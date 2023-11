Duda Reis impressiona ao mostrar antes e depois do corpo: "Estou radiante"

Dias após oficializar seu casamento, a atriz e influenciadora digital Duda Reis chamou a atenção ao mostrar o antes e depois do seu corpo

Duda Reis usou as redes sociais nesta quarta-feira, 29, para mostrar para os seguidores o antes e depois do seu corpo. A atriz e influenciadora digital, que se casou recentemente com o cabeleireiro Eduardo Nunes, exibiu seu corpo definido ao surgir de top e shorts e falou sobre a transformação que passou.

"Queria compartilhar o meu antes e depois... Decidi buscar essa mudança por vários motivos, mas, principalmente, para a fase maravilhosa que estou vivendo em todos os âmbitos possíveis. Alcancei o resultado esperado e estou radiante! Não só pela transformação no corpo, mas também pelo novo estilo de vida e pelo aumento no meu bem-estar e energia", afirmou ela no começo do texto.

Duda completou o texto agradecendo ao profissional que a ajudou nessa nova fase. "Queria agradecer o Dr. Gabriel e toda a equipe do Núcleo GA por todo o acompanhando nesta jornada e é só o começo, tá? Continuaremos com meu protocolo personalizado, sempre priorizando meus objetivos e minha saúde. Vamos com tudo!", finalizou.

Confira o antes e depois:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Duda Reis exibe novos detalhes do seu casamento

Na última segunda-feira, 28, a atriz Duda Reis surpreendeu ao anunciar que oficializou a união com o cabeleireiro Eduardo Nunes. Ela compartilhou detalhes exclusivos da cerimônia intimista e luxuosa realizada no interior de São Paulo, abrindo um álbum de seu conto de fadas da vida real.

Em seu perfil oficial no Instagram, Duda compartilhou um vídeo mostrando detalhes do casamento, que foi realizado em um espaço de eventos luxuoso com inspiração na arquitetura marroquina, projetado pelo ator Raul Cortez. A estrutura deu o ar da graça durante a cerimônia, que aconteceu ao ar livre no jardim com vista para a piscina. Além disso, a atriz compartilhou novos detalhes da decoração, destacando os arcos de flores em tons de branco e verde. Saiba mais!