Diogo Nogueira surge sem camisa na web ao mostrar evolução nos treinos: ''Sorte da Paolla!''

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 09h18

O cantor Diogo Nogueira (41) iniciou o dia cheio de disposição e deixou os fãs babando ao exibir o resultado de sua dedicação aos exercícios físicos e cuidado com a saúde!

O namorado da atriz Paolla Oliveira (40) compartilhou uma foto de sua evolução nos treinos, em que aparece sem camisa na manhã desta quinta-feira, 21. Em seu perfil no Instagram, o sambista postou a selfie em frente ao espelho e destacou que continua determinado no objetivo.

"Seguimos no foco!!", escreveu Diogo na legenda da publicação.

Nos comentários, claro, os seguidores destacaram a beleza do artista. "Ai, preto", brincou o surfista Ítalo Ferreira nos comentários. "Minha Nossa Senhora da Paolla Oliveira, que homem", "Lindo", "Ai, Paolla, desculpa aí... que delícia", "Mas é gato!", "Brabo", "E que foco!!!", "Ficando mais lindo ainda", "Colírio", "Sorte da Paolla", "O amor transforma", destacaram os admiradores.

No começo do mês de junho, Diogo mostrou a diferença com os treinos ao posar ao lado de seu personal trainer.

Confira a foto de Diogo Nogueira sem camisa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Diogo Nogueira (@diogonogueira_oficial)

Diogo Nogueira posta clique romântico com Paolla Oliveira

Diogo Nogueira encantou a web ao mostrar uma nova foto ao lado da namorada, a atriz Paolla Oliveira. Ele relembrou um momento romântico dos dois em um restaurante e registrou na web. O famoso apareceu dando risada ao dar um alimento na boca da amada durante o jantar. “Um taurino e uma ariana entre mordidas e gargalhadas!”, disse ele.

