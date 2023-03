De top e shortinhos, Graciele Lacerda exibe corpaço impressionante na academia: ''Uma princesa''

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, exibiu curvas saradas em conjuntinho ao treinar na fazenda e chamou a atenção

A noiva de Zezé Di Camargo (60), Graciele Lacerda (42), mostrou toda sua boa forma ao compartilhar fotos usando um look fitness estiloso após treinar na academia da fazendo do amado. Nesta terça-feira, 28, ela fez os registros e compartilhou com os seguidores para falar sobre saúde.

Adepta a um estilo de vida saudável, a influenciadora impressionou ao exibir as consequência de seus hábitos. De top e shortinhos de ginástica, ela exibiu suas curvas saradas e chamou a atenção.

"Um corpo saudável não começa na academia, mas em sua mente. A preguiça não pode ser mais forte do que a sua vontade de mudar. Faça o certo hoje e o resultado virá amanhã!", esclareceu a famosa.

Nos comentários da publicação, a jornalista logo recebeu uma chuva de elogios, inclusive de Zezé. "É uma princesa mesmo, viu!", escreveu ele. "Musa fitness é ela", admiraram outros.

Ainda nos últimos dias, Graciele Lacerda parou tudo ao publicar fotos curtindo a piscina da fazenda. De biquíni vermelho, ela ostentou sua boa forma e arrancou mais elogios com tanta beleza.

Confira as fotos de Graciele Lacerda na academia da fazenda:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Graciele Lacerda (@gracielelacerdaoficial)

Graciele Lacerda divide opiniões ao colocar maiô por cima da calça

Graciele Lacerda publicou um vídeo durante o Carnaval mostrando um look que montou para uma festa com tema de anos 80. Exibindo as peças escolhidas, a influenciadora chamou a atenção com o resultado.

Para o momento descontraído, a musa fitness apostou em um look esportivo usado na época: body e calça coloridos, além de meias e outros acessórios vibrantes. A combinação nada discreta logo deu o que falar entre os seguidores.

"Noite Anos 80! Meu ano! Quem aí também fez parte desse ano maravilhoso levanta a mão!", disse Graciele Lacerda na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas dividiram opiniões sobre o look colorido. "Achei ridículo, mas...", falou uma internauta. "Nada a ver essa roupa pra um baile dos anos 80 se fosse numa academia dos anos 80 ai sim... mas... ta linda", escreveu oura. "Belíssima como sempre", elogiaram os fãs. Veja o look aqui.