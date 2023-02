De biquíni fininho, Graciele Lacerda exibe corpaço em fotos de 'frente e verso'

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda ostenta a barriga chapada ao posar de biquíni fininho em fotos de frente e de costas

A musa fitness Graciele Lacerda (42) elevou a temperatura das redes sociais neste sábado, 25, ao mostrar o seu corpaço sarado. Nas imagens, a estrela apareceu deslumbrante em fotos de frente e de costas dentro da piscina.

A noiva de Zezé Di Camargo (60) surgiu com um biquíni vermelho fininho e com babados. O modelito destacou as curvas impecáveis dela e também a sua barriga chapada. “Aquele sábado de sol”, disse ela na legenda.

A estrela está curtindo um período de férias na fazenda da família em Goiás.

Zezé Di Camargo exibe o abdômen tanquinho

Por sua vez, o cantor Zezé Di Camargo aproveitou o tempo livre para treinar na academia. Nesta semana, ele apareceu com os músculos à mostra na academia ao usar uma camiseta regata.

Inclusive, o artista levantou a camiseta para ostentar o seu abdômen tanquinho. “Depois de três meses de treinamento intenso (duas vezes por dia), estou chegando lá. Espero que aprovem!”, declarou.

Graciele Lacerda mata curiosidade dos seguidores sobre seu peso

A influenciadora, que costuma compartilhar dicas de saúde, atividade física e bem-estar, abriu uma caixa de perguntas para interagir com os internautas e um deles perguntou sobre suas medidas.

"Qual seu peso e sua altura?", questionou uma fã. "1,67 m e 65 kg", respondeu a influenciadora. Outro internauta perguntou quantas calorias Graciele ingere por dia, e se ela contabiliza na balança.

"Isso é muito legal de responder. Eu nunca tive isso de pesar comida, de saber quantidade, de contar calorias. Eu sei o que é saudável para mim e o que não é, e aí, dentro do que eu sei que é saudável, eu faço as minhas escolhas e monto a quantidade que eu acho que vai ser importante para mim, que vai nutrir o meu corpo, que é necessário eu comer, então a gente acaba aprendendo isso também", explicou.