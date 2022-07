De top e calça colada, Scheila Carvalho rebola corpaço sarado na academia

Ex-dançarina do Tchan, Scheila Carvalho roubou a cena ao dançar na academia após o treino

Redação Publicado em 27/07/2022, às 12h44

A ex-dançarina do É o Tchan Scheila Carvalho (48) impressionou ao mostrar todo seu rebolado e boa forma em um vídeo feito na academia. Nesta quarta-feira, 27, a famosa compartilhou o registro em sua rede social e arrancou elogios.

Usando um look fitness, composto por top decotado e calça de ginástica bem colada, Scheila Carvalho deixou suas curvas saradas em evidência, principalmente a barriga torneada e os gominhos, enquanto dançava na academia de sua casa.

"Todo mundo me mandando no direct esse desafio! Vocês pediram, e tá aí ! Aproveitei para Uni o útil ao agradável ! Duas coisas que eu AMO fazer , dançar e treinar! Lembrando que hoje tem treino de superior com o malvadão @diogoparis86 ás 20hs! Vem pro nosso time @shapemeteam! Você não vai se arrepender!", chamou ela para seu grupo fitness.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios para a dançarina. "Maravilhosa", admiraram os fãs. "A melhor de todas", aplaudiram outros.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Scheila Carvalho (@scheilacarvalhooficial)

Scheila Carvalho faz festão de aniversário para a filha

Nas últimas semanas, Scheila Carvalho celebrou o aniversário de sua filha, Giullia Santos, de 12 anos, com um festão em sua casa. Na área externa de seu lar, a famosa proporcionou um evento para a herdeira e os amigos da garota com um toque bem moderno, com balada e drinks sem álcool.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!