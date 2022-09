De top decotado, Monique Alfradique exibe cinturinha fininha durante treino na academia

A atriz Monique Alfradique impressionou os seguidores ao exibir seu corpo sarado durante seu treino na academia

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 18h22

Monique Alfradique (36) impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo de seu treino desta quarta-feira, 21.

No registro compartilhado em seu perfil no Instagram, a atriz aparece usando um look fitness todo rosa, um top decotado e uma calça legging, e exibiu sua cintura fininha durante os exercícios na academia.

"Endorfina. Por aqui o treino de quarta foi e por aí? #capcut", questionou a artista na legenda da publicação.

A postagem recebeu vários elogios dos internautas. "Musa", disse uma seguidora. "Linda demais", escreveu outra. "Musa inspiradora", afirmou uma internauta. "Você tem a energia que me falta", brincou mais uma. "Perfeita. Um dia eu vou malhar assim", comentou uma fã.

Confira a publicação de Monique Alfradique na academia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monique Alfradique (@moniquealfradique)

Vestido coladíssimo

Monique Alfradique roubou a cena ao exibir seu look para aproveitar a noite carioca. De madeixas presas, ela posou usando um vestidinho preto nada básico que destacou ainda mais as suas curvas. Além disso, ela completou o look com botas altas e um blazer repleto de brilho com detalhes coloridos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!