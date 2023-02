De biquíni transparante, Flávia Alessandra treina em casa e deixa bumbum escapar: ''Linda demais''

Aos 48 anos, atriz Flávia Alessandra colocou corpaço para jogo ao treinar com look mínimo

A atriz Flávia Alessandra (48) impressionou ao mostrar seu treino de Carnaval na rede social. Nesta terça-feira, 21, a famosa publicou um vídeo se exercitando em um cantinho de seu duplex no Rio de Janeiro e roubou a cena ao protagonizar o momento com um look nada discreto.

No registro cheio de beleza e boa forma, a esposa de Otaviano Costa (49) surgiu treinando o corpo todo com alguns objetos e chamou a atenção ao aparecer vestindo uma roupa de banho de cor amarela neon.

Com a parte de cima de um biquíni transparente, que tinha um cupcake para cobrir os seios, e um micro shorts da mesma cor, a artista ostentou seu corpaço escultural e chocou com suas curvas mega saradas em evidência. Inclusive, ela deixou o bumbum à mostra com a roupa ousada.

"Suando até o último confete! Sim minha gente! O @rafalund não dá moleza nem no carnaval… pra quem quiser seguir nosso bloco, pega a fantasia e vem!! Esse treino que o Rafa montou vai estar todo lá no meu story #UtreinoDaFolia", disse ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a beleza da famosa. "Linda demais", elogiaram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Confira o vídeo de Flávia Alessandra treinando de biquíni:

Prestes a se casar, Flávia Alessandra conheceu Otaviano Costa e largou tudo

A atriz Flávia Alessandra participou do podcast, Pod Delas e surpreendeu ao contar detalhes de como conheceu o marido, o apresentador Otaviano Costa.

Segundo a famosa, ela não o conhecia nem acompanhava o trabalho do amado na época. Ao ser chamada para apresentar um evento ao lado dele em um navio, foi então que teve a oportunidade de conhecê-lo melhor a ponto de se apaixonar.

"A gente teve que ficar convivendo, porque a gente era o elemento surpresa no evento e era só no penúltimo dia a premiação, então a gente ficava escondido lado a lado, fazendo tudo na contramão dos brasileiros que estavam a bordo, ai a gente conviveu esses dez dias, foi humor a primeira vista, a gente adorava ficar conversando até tarde", contou que se apaixonaram por se divertirem tanto juntos.