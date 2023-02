Com macacão justinho, Patrícia Poeta impressiona ao mostrar corpaço na academia

A apresentadora Patrícia Poeta esbanjou beleza e boa forma ao surgir com um look justinho durante treino na academia

Patrícia Poeta(46) arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique na academia nesta quinta-feira, 16.

No clique publicado no feed do Instagram, a apresentadora do programa Encontro, da TV Globo, surgiu usando um macacão justinho, deixando em destaque sua boa forma e suas curvas, e com o cabelo preso de rabo de cavalo. "E noixxxx! Vambora malhar!", escreveu a artista, antes de começar a treinar pesado.

Os seguidores ficaram impressionados com a beleza e boa forma de Patrícia. "Sempre deusa", disse uma seguidora. "Gata", comentou outra. "É muito maravilhosa", falou uma admiradora. "Você é muito perfeita", afirmou uma fã.

Patricia Poeta reflete sobre mudanças

A apresentadora Patricia Poeta é só alegria ao comemorar a nova fase de sua vida. Em entrevista para a capa digital da Máxima, ela fez uma avaliação sobre as mudanças em sua vida no último ano, já que assumiu o comando do programa Encontro e voltou a morar em São Paulo.

"Voltei a morar em São Paulo depois de 22 anos. Assumi um programa novo, com uma equipe nova, em um prédio novo... Foi tudo bem intenso!", disse ela, e completou com sua alegria de sair da zona de conforto. "Eu adoro isso! É o que me move".

