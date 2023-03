Com look coladinho, Eliana rouba a cena ao exibir treino na web: ''Corpão''

Aos 50 anos, apresentadora Eliana surpreende e deixa fãs babando ao mostrar dia de treino

Usando look fitness all black, a apresentadora Eliana (50) deixou os fãs de queixo caído e chamou atenção ao publicar vídeo de treino nesta quinta-feira, 16.

Em seu perfil no Instagram, a artista mostrou o treino logo pela manhã antes das gravações de seu programa no SBT. Nas imagens, a loira aparece malhando as pernas usando legging e uma blusa larguinha e colecionou chuva de elogios ao exibir seu corpaço escultural.

"Hahahha!! Agora já estou na tv gravando, mas hoje pela manhã teve treininho. Aproveitei para entrar na trend com esse áudio que me diverte. E você toma o que?", disse Eliana na legenda.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios a Eliana. "Maravilhosa é ela", "A meta é treinar pra chegar na idade da Eliana com esse corpinho ", "Gataaaaa", "Maravilhosa", "Belíssima demais essa mulher", "Corpão", "Ô mulher linda", destacaram.

Confira o treino de Eliana:

Eliana encanta ao mostrar a filha fantasiada de Wandinha

Recentemente, a apresentadora Eliana encheu seu feed de amor ao compartilhar a filha pronta para ir para a escola.

Mãe coruja, a artista mostrou a caçula, Manuela, de cinco anos, fantasiada de Wandinha Addams em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, a menina, fruto de seu casamento com o diretor de TV Adriano Ricco, aparece de tranças nos cabelos e usando um look todo preto como da personagem interpretada por Jenna Ortega na série da Netflix. Manu esbanjou fofura ao surgir com cara de brava. "Hoje é dia de fantasia na escola. E lá vai Manu vestida de Wandinha. Ela mesma quem escolheu o look e fez as carinhas para a foto! rs", escreveu a apresentadora ao legendar a publicação. "Tempo, não passa tão depressa", pediu ainda.

