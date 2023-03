Eliana encanta ao mostrar a filha fantasiada de Wandinha: ''Ela mesma quem escolheu''

Caçula da apresentadora Eliana, Manuela vai vestida de Wandinha Addams para a escola e a mãe coruja se derrete

Na manhã desta sexta-feira, 10, a apresentadora Eliana (50) encheu seu feed de amor ao compartilhar a filha pronta para ir para a escola.

Mãe coruja, a artista mostrou a caçula, Manuela, de cinco anos, fantasiada de Wandinha Addams em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Nas imagens, a menina, fruto de seu casamento com o diretor de TV Adriano Ricco, aparece de tranças nos cabelos e usando um look todo preto como da personagem interpretada por Jenna Ortega na série da Netflix. Manu esbanjou fofura ao surgir com cara de brava.

"Hoje é dia de fantasia na escola. E lá vai Manu vestida de Wandinha. Ela mesma quem escolheu o look e fez as carinhas para a foto! rs", escreveu a apresentadora ao legendar a publicação. "Tempo, não passa tão depressa", pediu ainda.

Nos comentários, os fãs se derreteram por Manu. "Que gracinha", elogiou Lexa. "Amor do vovô, como você está bonita. Uma Wandinha mesmo", babou o avô, o jornalista Flavio Ricco. "Meu Deus @eliana, como a Manu cresceu… cadê aquela bebê que eu vi nascer???? Como o tempo passa rápido!", disse a fotógrafa Thalita Castanha.

"AH NÃO, que Wandinha mais linda!!! @eliana ela vivendo a personagem lindamente não tá dando pra mim", destacou uma internauta. "Que linda! Como cresceu!", ressaltou outra. "Muito princesa", falou mais uma.

Confira a filha de Eliana fantasiada:

Sem maquiagem, Eliana surge em fotos raras com o marido

Eliana usou as redes sociais recentemente para compartilhar cliques inéditos ao lado do maridão! Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a loira apareceu esbanjando sua beleza natural sem maquiagem coladinha com o amado, o diretor de TV Adriano Ricco, com quem é casada desde 2015 e tem Manuela.

"Nenhuma data em especial. Só um registro fofinho deste domingo, tirada pelo amigo Marcão a pedido do Adriano. Aprovado o casal? (hehehehe). Aproveito para agradecer a nossa audiência e desejar uma abençoada semana pra todos nós. Beijo na família", disse Eliana.

