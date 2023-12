Carla Perez choca ao mostrar pernão musculoso do filho

No aniversário do filho, Carla Perez choca ao gravar o herdeiro se exibindo na academia; aos 21 anos, o jovem é dono de um corpo mega sarado

O filho de Carla Perez e Xanddy, Victor Alexandre, fez aniversário nesta quarta-feira, 20, e ganhou uma homenagem da mãe na rede social. Dono de um corpo muito sarado e cheio de músculos, o jovem foi gravado pela dançarina na academia.

Orgulhosa do herdeiro mais novo, a loira mostrou como o menino é determinado e conseguiu construir curvas bem desenhadas, mesmo com pouca idade, aos 21 anos. Carla Perez usou o vídeo para escrever uma carta aberta para ele.

"Filhão, sei que é redundante falar, mas não posso deixar de repetir e demonstrar mais uma vez, o quanto vc é importante pra mim e o quanto eu TE AMO. Todos os dias aprendo com você, um exemplo de determinação, disciplina, e a esperança de que sim, existem homens com o coração muito bom. Meu amigo fiel, desde aquela lata de lixo... Sim, aquele dia mesmo, você tão pequeno, mas com palavras sábias, me acalmando", começou dizendo.

"O seu cuidado com todos que estão ao seu redor, me enche de orgulho. Quero que você saiba que o mundo é injusto, mas você pode confiar num Deus justo, ao qual oro todos os dias para que te proteja e livre de todo mal. E estarei aqui para cuidar e te defender, continuar sendo sua leoa. Te amoooo tanto que meu coração dói, mas é de tanto amor", declarou-se.

"Neste dia em que fui escolhida para ser sua mãe, sua irmã ganhou um irmãozão e papai um parceirão, você é o nosso amigão, só gratidão a Deus por sua vida, filho. E lógico que vou falar mais uma vez, TE AMOOOOO infinito e além. P.S.: Lógico que você não ia deixar passar batido o dia de perna", brincou ela ao exibir seu filho fitness.

Ainda nos últimos dias, a filha de Carla Perez, Camilly Victoria, de 21 anos, apareceu em clima de romance com sua namorada, Daze.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Perez (@carlaperez)

Carla Perez se declara para Camilly Victória após boatos de briga familiar

A dançarina Carla Perez decidiu rebater todo e qualquer rumor sobre uma briga familiar! A famosa se declarou para sua filha, Camilly Victória, que está de volta ao Brasil, depois das polêmicas envolvendo seu possível namoro com uma mulher e seu pai, o cantor Xanddy.

A jovem, que mora nos Estados Unidos da América junto dos pais, posou em frente à mansão da família em Salvador, na Bahia, onde a família possui uma casa em um condomínio de luxo em Alphaville, e outra de veraneio, em Guarajuba.